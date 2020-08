Covid-19

As autoridades francesas querem que o Reino Unido suspenda a quarentena imposta no sábado aos viajantes com origem em França, tendo adotado medidas semelhantes para mostrar que os britânicos também têm interesse em manter a livre circulação.

"Não podemos ficar impassíveis perante decisões unilaterais", disse o secretário de Estado francês para os Assuntos Europeus, Jean-Baptiste Lemoyne, também responsável pelo turismo, em entrevista ao canal BFMTV, hoje divulgada.

Além do argumento de "coerência", já que "uma fronteira tem de ser administrada da mesma forma dos dois lados", Lemoyne justificou a adoção de medidas recíprocas com a necessidade de ter peso nas negociações com o Governo britânico.