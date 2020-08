Covid-19

A África do Sul, que tem mais de metade dos casos de covid-19 no continente, voltou a abrir hoje os bares, restaurantes, ginásios e locais de culto, permitindo também a venda de álcool e tabaco.

De acordo com a agência de notícias AP, o país mais industrializado da África subsaariana, que tinha uma das políticas mais restritivas e esteve em confinamento durante cinco meses, relaxou hoje as medidas em resposta ao abrandamento da propagação da pandemia da covid-19, mantendo a proibição de ajuntamentos com mais de 50 pessoas.

As escolas vão reabrir gradualmente a partir de segunda-feira no país que tem mais de 589 mil casos confirmados no total de 1,1 milhões no continente africano, mas os números, de acordo com os peritos de saúde, deverão ser bem mais elevados do que a contagem oficial, escreve a AP.