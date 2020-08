Actualidade

O Campeonato do Mundo de Superbikes vai terminar no Estoril, em 18 de outubro, em substituição da corrida de Misano, em Itália, anunciou hoje a Federação Internacional de Motociclismo (FIM).

"O calendário revisto do campeonato conta com um segundo evento em Portugal e o regresso do Estoril ao Mundial de motociclismo de velocidade", lê-se no sítio oficial da competição na Internet.

O Mundial de Superbikes arrancou em 01 de março, em Phillip Island, na Austrália, tendo estado interrompido, devido à pandemia de covid-19, até 02 de agosto, quando foi retomado em Jerez de La Frontera, em Espanha.