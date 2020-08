Bielorrússia/Eleições

O embaixador da Bielorrússia na Eslováquia, que apoiou publicamente os protestos contra o Presidente Alexander Lukashenko, anunciou hoje que pediu a demissão, um gesto interpretado como um sinal de divisões crescentes entre a elite política bielorrussa.

Numa entrevista, o embaixador Igor Leshchenya disse que a demissão foi a "decisão lógica" depois do vídeo que gravou afirmando o seu apoio aos protestos que se sucedem na Bielorrússia desde as contestadas eleições de 9 de agosto, que deram um sexto mandato a Lukashenko, no poder há 26 anos.

No depoimento em vídeo, divulgado no sábado, Leschchenya manifestou "solidariedade com os que saíram à rua nas cidades bielorrussas em marchas pacíficas para que a sua voz seja ouvida".