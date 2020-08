Israel/Emirados

O pacto de normalização de relações entre Israel e os Emirados Árabes Unidos (EAU) "esconde" um acordo para que o Estado hebreu deixe de vetar a venda de algumas armas de Washington a Abu Dhabi, noticiam hoje media israelitas.

"Segundo fontes dos Emirados e norte-americanas, o que persuadiu o líder dos EAU a dar o passo foi um acordo para os Estados Unidos lhe venderem armas (...), incluindo F-35 (caças), drones (aviões não tripulados) avançados e muito mais", indica o diário Yediot Aharonot.

Questionado, o gabinete do primeiro-ministro, Benjamin Netanyahu, assegurou que "durante as conversações, Israel não mudou a sua posição contra a venda de armas inovadoras e de tecnologias avançadas de defesa a qualquer país no Médio Oriente".