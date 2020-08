Actualidade

A China acusou hoje Washington de prejudicar o comércio mundial com sanções que ameaçam paralisar a gigante de tecnologia Huawei, tendo garantido que irá proteger as empresas chinesas embora não tenha avançado com quaisquer retaliações.

O Departamento de Comércio dos Estados Unidos anunciou na segunda-feira que vai endurecer as sanções contra a chinesa Huawei e as suas 38 subsidiárias para impedir que tenham acesso a tecnologias norte-americanas para produzir 'chips' de processador e outros componentes dos telemóveis.

A administração dos Estados Unidos acusou a Huawei de usar as suas subsidiárias internacionais para contornar as sanções, referindo que o grupo representa um risco de segurança para o país devido aos seus laços com o Governo chinês, o que a Huawei nega.