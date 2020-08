Actualidade

O chefe do Governo declarou hoje que o executivo dança "conforme a pauta de música que for traçada" em relação aos debates parlamentares, depois dos reparos públicos do Presidente da República a PS e PSD.

"Não comento obviamente aquilo que são atos do Presidente da República relativamente a atos da Assembleia da República. Aquilo que primeiro-ministro, ministros e secretários de Estado fazem é cumprir os seus deveres. Se os debates forem diários, lá estaremos diariamente, se forem anuais, lá estaremos anualmente. Dançamos conforme a pauta de música que for traçada", disse.

António Costa falava aos jornalistas após presidir à reunião do Centro de Coordenação Operacional Nacional (CCON) da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), na sede de Carnaxide.