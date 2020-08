Covid-19

O número de pessoas infetadas com covid-19 na vila alentejana de Mora subiu hoje para 46, mais quatro do que na segunda-feira, disse à agência Lusa o presidente do município.

Segundo Luís Simão, que citou dados das autoridades locais de saúde pública, cinco das pessoas infetadas, todos homens, estão internadas no Hospital do Espírito Santo de Évora (HESE), três delas em cuidados intensivos.

"A testagem vai continuar", disse o autarca, indicando que hoje estão a ser feitos testes a todos os trabalhadores da câmara e da junta de freguesia, num total de 160 pessoas.