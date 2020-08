Bielorrússia/Eleições

A chanceler alemã, Angela Merkel, falou hoje por telefone com o Presidente russo, Vladimir Putin, sobre a situação na Bielorrússia após as eleições de 9 de agosto e a necessidade de iniciar um diálogo nacional no país.

"A chanceler sublinhou que o Governo bielorrusso deve renunciar à violência contra os manifestantes pacíficos, libertar de imediato todos os presos políticos e iniciar um diálogo nacional com a oposição e a sociedade para superar a crise", disse à imprensa o porta-voz de Angela Merkel, Steffen Seibert.

O Governo da Alemanha já tinha afirmado estas três exigências na segunda-feira, quando insistiu também numa revisão dos resultados eleitorais por uma organização independente como a Organização para a Segurança e Cooperação na Europa (OSCE).