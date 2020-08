Actualidade

A professora chinesa reformada Cai Xia, expulsa do Partido Comunista da China (PCC) na segunda-feira, descreveu o Presidente do país, Xi Jinping, como um "líder mafioso" e assegurou que" "há cada vez mais vozes críticas" dentro do partido.

Cai Xia foi expulsa do PCC por "prejudicar a reputação do país".

Numa entrevista à Radio Free Asia (RFA), a professora de 68 anos afirmou que agora está nos Estados Unidos e disse que, se eventualmente voltasse para a China, seria colocada numa prisão.