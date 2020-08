Actualidade

As alterações à Lei de Enquadramento Orçamental, aprovadas na Assembleia da República em julho e promulgadas pelo Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, em 10 de agosto, foram hoje publicada em Diário da República.

De acordo com a legislação hoje publicada, as alterações à Lei de Enquadramento Orçamental entrarão em vigor daqui a cinco dias, ou seja, no domingo, 23 de agosto.

No dia 10 de agosto, o Presidente da República promulgou as alterações à Lei de Enquadramento Orçamental, na esperança que seja alcançado "um quadro normativo duradouro" que "não seja recorrentemente desrespeitado".