Actualidade

A Federação Nacional da Educação (FNE) defendeu hoje que as escolas devem poder abrir concursos para colmatar a falta de funcionários em vez de estarem dependentes da administração central, que "dá sempre menos do que é preciso".

A um mês do arranque do ano letivo, o secretário-geral da FNE, João Dias da Silva, alertou também que não há trabalhadores suficientes para pôr em prática as novas regras de funcionamento das escolas, que vão desde um horário de funcionamento alargado à necessidade de mais limpeza e higienização dos espaços.

A falta de assistentes técnicos e operacionais assim como de técnicos superiores é uma denuncia antiga feita por quem anda nas escolas e para a FNE o problema seria minimizado "se a administração central confiasse nas equipas diretivas", criticou em declarações à Lusa.