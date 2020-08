Actualidade

Macau subiu hoje o alerta de inundações nas zonas baixas da cidade e anunciou o fecho de 20 parques de estacionamento, apelando à população que se resguarde em casa, devido à aproximação do ciclone tropical Higos.

As autoridades deram orientações às empresas de transportes públicos para servirem a população com mais autocarros, de forma a permitirem o seu regresso a casa, num momento em que preveem a emissão do terceiro alerta mais grave de tufão nas próximas horas.

O sinal 8 de tempestade tropical implica o encerramento de parques de estacionamento, das pontes entre a península de Macau e a Taipa, e à suspensão dos transportes públicos e das ligações marítimas e aéreas.