Bielorrússia/Eleições

O presidente do Conselho Europeu, Charles Michel, debateu hoje com o Presidente russo, Vladimir Putin, as tensões sociais e políticas na Bielorrússia após as contestadas eleições presidenciais, apelando a um "diálogo pacífico e verdadeiramente inclusivo".

"Acabei de debater a situação na Bielorrússia com Vladimir Putin", informou Charles Michel numa publicação feita no Twitter após a chamada telefónica entre Bruxelas e Moscovo.

Realizada na véspera da cimeira de líderes da União Europeia (UE) sobre as tensões na Bielorrússia, esta chamada terminou com Charles Michel a apelar a um "diálogo pacífico e verdadeiramente inclusivo" como única forma de "resolver a crise" política e social, de acordo com a mesma publicação.