Actualidade

O Geopark Naturtejo recebeu o certificado de revalidação do seu estatuto de Geoparque Mundial da UNESCO e tem já cerca de 40 parceiros no concelho de Idanha-a-Nova, foi hoje anunciado.

"O Geopark Naturtejo acaba de receber o certificado de revalidação do seu estatuto de Geoparque Mundial da UNESCO, após avaliação muito positiva do trabalho desenvolvido", explica, em comunicado, a Câmara de Idanha-a-Nova.

Este município do distrito de Castelo Branco, um dos concelhos que faz parte deste território, "congratula-se por mais este reconhecimento da UNESCO para as políticas de desenvolvimento aplicadas na região, para os projetos de valorização do património geológico e para a atividade dos municípios e empresas locais".