Actualidade

A associação Partículas Soltas, sediada em Penacova, vai falar da prevenção de fogos em aldeias da região Centro, adaptando, em conjunto com as comunidades, músicas do cancioneiro tradicional aos cuidados a ter para reduzir os riscos de incêndio.

"O projeto está muito baseado na questão das memórias. Vamos apelar às memórias individuais e das comunidades onde vamos estar e vamos trabalhar essas memórias para introduzirmos as recomendações e cuidados que devemos ter nas prevenções de incêndios", disse à agência Lusa Emanuel Rodrigues, um dos criadores do projeto juntamente com Sandra Henriques.

A iniciativa vai arrancar na sexta-feira e estende-se até 30 de agosto, com um dia de atividades dedicado a cada aldeia, estando previstas ações em quatro aldeias de Penacova, uma de Vila Nova de Poiares e três no concelho de Ourém, afirmou.