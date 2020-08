Actualidade

O Governo dos Açores declarou hoje que a aprovação do auxílio de Estado a conceder à transportadora SATA "corresponde às pretensões da região" e garantirá a "normalização da atividade" da empresa "e a sua estabilidade financeira nos próximos tempos".

"O Governo dos Açores salienta o excelente trabalho de colaboração e articulação com o Governo da República e os serviços da Comissão Europeia, nomeadamente a Direção-Geral da Concorrência, que permitiu concluir este processo num curto espaço de tempo e de forma que corresponde às pretensões da região", diz uma nota do executivo enviada às redações.

Com esta "decisão célere da Comissão Europeia, fica assegurada a normalização da atividade da SATA e a sua estabilidade financeira nos próximos tempos, em especial no que se refere às várias responsabilidades de serviço público que oneram a respetiva atividade", destaca ainda o Governo dos Açores, na nota enviada pela secretaria regional com a tutela dos Transportes.