Actualidade

O Tribunal Especial para o Líbano considerou hoje que Salim Ayyash, alegado membro do movimento xiita libanês Hezbollah, é culpado pelo assassínio do ex-primeiro-ministro do Líbano Rafic Hariri em 2005.

"A câmara de primeira instância declara (Salim) Ayyash culpado além de qualquer dúvida razoável como co-autor do homicídio intencional de Rafic Hariri", declarou o juiz presidente deste tribunal independente criado para julgar este caso, David Re.

Os outros três suspeitos que estavam acusados no âmbito deste processo foram absolvidos.