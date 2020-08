Covid-19

A chanceler alemã, Angela Merkel, afastou hoje qualquer novo alívio das regras impostas para limitar a propagação do novo coronavírus face ao aumento de novos casos na Alemanha.

"Do meu ponto de vista não pode haver novo alívio neste momento", disse a chanceler, frisando que a Alemanha está "no meio da pandemia" e apelando à população para respeitar as regras de higiene, uso de máscara, distanciamento e quarentena no regresso de zonas consideradas de risco.

Merkel, que falava à imprensa após uma reunião com o governo da região da Renânia do Norte-Vestefália (oeste), a mais populosa do país, afirmou que "a duplicação de [novos] casos" registada em média "em toda a Alemanha nas últimas três semanas" reflete "uma evolução que não deve continuar e, pelo contrário, deve ser travada".