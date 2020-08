Israel/Emirados

O diretor da Mossad, o serviço de informações israelita, deslocou-se aos Emirados Árabes Unidos para encontros sobre segurança, informou hoje a agência oficial WAM, alguns dias após a decisão dos dois países de estabelecerem relações diplomáticas.

Primeiro responsável israelita a deslocar-se aos Emirados depois do anúncio na quinta-feira de normalização das relações entre os dois Estados, com o patrocínio dos Estados Unidos, Yossi Cohen discutiu a "cooperação nos domínios da segurança", assim como a situação regional e outros assuntos com o conselheiro para a segurança nacional dos EAU, xeque Tahnun bin Zayed, em Abu Dhabi, segundo a mesma fonte.

"Eles trocaram opiniões sobre os desenvolvimentos na região e questões de interesse comum, como os esforços dos dois países para travar a pandemia da covid-19", adiantou a WAM.