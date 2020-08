Actualidade

O filho do ex-primeiro-ministro Rafic Hariri afirmou hoje aceitar a decisão do Tribunal Especial para o Líbano, que hoje considerou culpado da morte do pai Salim Ayyash, presumível membro do grupo xiita libanês Hezbollah.

"O tribunal estatuiu e, em nome da família do antigo primeiro-ministro Rafic Hariri, e em nome das famílias dos mártires e vítimas, aceitamos a decisão do tribunal", disse Saad Hariri aos jornalistas logo após ter sido anunciado o veredicto.

"Hoje descobrimos todos a verdade", acrescentou Saad Hariri, que também foi primeiro-ministro do Líbano, entre 2009 e 2011 e entre 2016 e janeiro deste ano.