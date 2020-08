Actualidade

A requalificação da margem direita do Mondego vai permitir quebrar a "barreira" entre o rio e a cidade de Coimbra, ao mesmo tempo que aproxima as duas margens, salientou hoje o presidente da Câmara.

A empreitada, cujo auto de consignação foi assinado hoje no local onde vão decorrer as obras, está orçada em cerca de dez milhões de euros, financiados por fundos comunitários, estando prevista a execução dos muros de contenção e uma valorização da zona ribeirinha, com vias pedonais e cicláveis.

Para o presidente da Câmara de Coimbra, Manuel Machado, esta obra é mais um passo para permitir "casar as margens do rio" Mondego, ao mesmo tempo que "cria as condições físicas para valorizar o rio".