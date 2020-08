Actualidade

A Câmara de Ponte de Lima quer que a Agência Portuguesa do Ambiente (APA) "identifique" as causas que estão na origem da redução "significativa" do caudal do rio Estorãos, disse hoje à Lusa o seu presidente, Victor Mendes.

Contactado pela agência Lusa, o autarca do CDS adiantou que "o executivo municipal aprovou, por unanimidade, pedir a intervenção da APA "entidade a quem compete exercer as funções de Autoridade Nacional da Água" e defendendo que deve ser "célere" na "identificação das causas da redução do caudal do curso de água e na posterior definição de medidas que permitam mitigar o problema identificado".

Para o executivo municipal presidido por Victor Mendes, é "imprescindível a manutenção da totalidade dos serviços dos ecossistemas prestados pelo rio Estorãos".