Actualidade

A Federação Nacional dos Baldios (Baladi) acusou hoje o Governo de incumprimento do contrato-programa que constituiu nove agrupamentos de baldios, apontando atrasos no pagamento de 150 mil euros e salários em atraso a 22 colaboradores.

A 01 de fevereiro de 2019 o Governo lançou, em Vila Pouca de Aguiar, distrito de Vila Real, um programa piloto que, segundo foi anunciado na altura, visava a criação de 20 agrupamentos de baldios (AdB), em 15 áreas prioritárias e envolvia um investimento de 3,6 milhões de euros, que seria aplicado em três anos e assegurado pelo Fundo Florestal Permanente.

Numa carta dirigida ao primeiro-ministro e remetida hoje à comunicação social, a Baladi denunciou que o Ministério do Ambiente e Transição Energética (agora Ministério do Ambiente e Ação Climática) e o Instituto de Conservação da Natureza e Florestas (ICNF) "não honram os compromissos constantes do protocolo celebrado com a Federação Nacional dos Baldios e colocam o projeto em causa".