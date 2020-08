LC

O treinador do Bayern Munique, Hansi Flick, afirmou hoje que a sua equipa tem de repetir a intensidade demonstrada frente ao FC Barcelona para conseguir derrotar na quarta-feira o Lyon, nas meias-finais da Liga dos Campeões de futebol.

"Estou entusiasmado com a equipa. Temos uma grande intensidade e uma grande qualidade. Isso dá-nos confiança. Estou calmo e relaxado, porque a equipa está muito bem. Mas, sabemos que temos que ter a mesma intensidade do jogo com o FC Barcelona (8-2) para seguir para a final", afirmou Hansi Flick.

O técnico germânico falava aos jornalistas numa conferência de imprensa realizada através da internet e que serviu de antevisão do duelo de quarta-feira com o Lyon, no Estádio José Alvalade, em Lisboa.