Covid-19

Três idosos do Lar São José, no Barreiro, morreram após um foco de covid-19, que continua a manifestar-se em 48 pessoas da instituição, informou hoje a Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo (ARSLVT).

Segundo a mesma fonte, numa nota escrita enviada à agência Lusa, a doença continua ativa em 35 residentes e em 13 profissionais do lar, que se localiza no distrito de Setúbal.

Do número de idosos infetados, seis estão internados e 29 permanecem no lar, mas há a lamentar a morte de três utentes que tinham testado positivo, indicou.