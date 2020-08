Covid-19

A rotina do padeiro António Pinto, de Mora, alterou-se desde que tem covid-19. Antes levava o pão a casa da população, mas agora é à sua porta que lhe deixam o avio e "o pãozinho fresco".

"Sem pão é que não podíamos ficar", afiança à agência Lusa a sua mulher, Bina Costa, também em isolamento em casa, com os filhos, embora tenham dado negativo nos testes.

A padaria que possuem na vila de Mora, no distrito de Évora, fechou portas, após o marido, António Maria Rijo Pinto, testar positivo para a covid-19, na sequência do surto da doença provocada pelo novo coronavírus SARS-CoV-2 na freguesia e que conta hoje com 46 infetados, cinco deles hospitalizados (três nos cuidados intensivos).