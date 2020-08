Actualidade

A Romaria d'Agonia, em Viana do Castelo, começa na quarta-feira sem festa nas ruas, mas com a cidade cheia de gente para "sentir" os principais números através do digital, disse hoje o presidente da Câmara.

"Estamos satisfeitos pela grande afluência de visitantes à cidade. É muito bom para a dinamização de hotéis, restaurantes e do comércio tradicional. Nestes dias das festas vamos proporcionar a quem nos visita um conjunto de exposições de rua e nos museus para que quem nos visita possam ter uma ideia do que são as festas e se inteirarem do sentimento da romaria", afirmou hoje à Lusa José Maria Costa.

O autarca socialista adiantou que a "grande novidade" do primeiro dia da romaria acontecerá às 19:30, com o lançamento nas redes sociais de um vídeo intitulado "Havemos de Ir a Viana".