Actualidade

Macau baixou hoje o alerta máximo de tempestade tropical de 10 para 8, com as autoridades a informarem que o tufão Higos está a afastar-se gradualmente do território, que mantém o aviso mais elevado de risco de inundações.

"Prevê-se que o vento enfraqueça. Às 07:00 [00:00 em Lisboa], o tufão Higos (...) esteve a cerca de 30 quilómetros (...) e está a afastar-se gradualmente", anunciaram.

Macau suspendeu as aulas e atividades educativas previstas para hoje, bem como "serviços dos equipamentos de serviços de apoio a crianças e jovens, de serviços de apoio a idosos e de serviços de reabilitação nas zonas baixas".