Actualidade

A Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental (CEDEAO) decidiu, terça-feira à noite, fechar as fronteiras terrestres e aéreas com o Mali e apelou à implementação de sanções contra "todos os golpistas, parceiros e colaboradores".

O Presidente do Mali, Ibrahim Boubacar Keita e alguns membros do seu Governo foram detidos ao final da tarde de terça-feira, durante uma revolta por militares.

"Após este golpe pelos militares do Mali, que, provavelmente, terá um impacto negativo na paz e estabilidade do país, a CEDEAO [...] decidiu encerrar todas as fronteiras terrestres e aéreas [com o Mali] e interromper todos os fluxos de transações económicas, comerciais e financeiras entre os países", lê-se num comunicado desta organização regional, a que a agência Lusa teve acesso.