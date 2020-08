Venezuela

O Supremo Tribunal de Justiça da Venezuela (STJ) suspendeu na terça-feira a direção do partido Tupamaro, uma organização venezuelana de ideologia comunista que faz parte do Grande Polo Patriótico, composta por partidos que apoiam o regime.

A decisão do STJ contra o Tupamaro é a primeira medida do género contra uma organização afeta ao regime e eleva para quatro os partidos alvo de igual decisão, depois dos opositores Ação Democrática, Primeiro Justiça e Vontade Popular.

"Decreta [o STJ] medida cautelar de proteção constitucional que consiste na suspensão da atual direção nacional da organização com fins políticos do Partido das Tendências Unificadas para Alcançar um Movimento de Ação Revolucionária Organizada (Tupamaro)", lê-se no texto da sentença 119.