O Presidente do Mali, Ibrahim Boubacar Keita, no poder desde 2013, anunciou hoje a sua demissão e a de todo o Governo, numa declaração transmitida pela televisão nacional, após ter sido deposto por um golpe militar, horas antes.

"Gostaria neste preciso momento, agradecendo ao povo do Mali pelo seu acompanhamento ao longo destes longos anos e o calor do seu afeto, de vos informar da minha decisão de deixar as minhas funções, todas as minhas funções, a partir deste momento", disse Keita, num discurso transmitido pela televisão nacional ORTM. "E com todas as consequências legais: a dissolução da assembleia nacional e do governo", acrescentou.

"Não quero que se derrame mais sangue por me manter no poder", afirmou Keita, que foi apresentado no canal de televisão oficial ORTM1 como "presidente cessante".