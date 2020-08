Actualidade

O Japão registou em julho um excedente comercial de 11,6 mil milhões de ienes (cerca de 92 milhões de euros), anunciou hoje o Governo nipónico.

Este resultado contrasta com o défice comercial de julho do ano passado, de 254,9 mil milhões de ienes (cerca de dois mil milhões de euros), indicou o Ministério das Finanças japonês.

Em julho, as exportações do país caíram 19,2% em comparação com o mesmo período de 2019 para 5,4 mil milhões de ienes (cerca de 43 mil milhões de euros), enquanto as importações diminuíram 22,3% para 5,3 mil milhões de ienes (42,5 mil milhões de euros).