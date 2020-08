Bielorrússia/Eleições

A China disse hoje esperar que a Bielorrússia possa "manter a estabilidade política e social através dos seus próprios meios", opondo-se a que "forças estrangeiras criem divisões e instabilidade" naquele país.

"A China sempre respeitou o caminho de desenvolvimento escolhido pelo povo bielorrusso de acordo com as suas circunstâncias nacionais, bem como os esforços que fez para proteger a sua independência, soberania, segurança e desenvolvimento", disse o porta-voz do Ministério do Negócios Estrangeiros chinês, Zhao Lijian, numa conferência de imprensa.

Zhao reconheceu que "o país está envolvido em protestos maciços" após as eleições de 09 de agosto, que segundo dados oficiais foi vencida pelo Presidente Alexander Lukashenko com 80,1% dos votos.