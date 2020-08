Actualidade

O holandês Ronald Koeman é o novo treinador do FC Barcelona, assumindo um compromisso de duas épocas com o emblema que representou como futebolista, anunciou hoje o clube catalão, em 'revolução' após a goleada frente ao Bayern Munique (8-2).

Ronald Koeman, de 57 anos, que em 2005/06 treinou o Benfica, chega a Barcelona para render o treinador Quique Setién, dispensado após a eliminação nos quartos de final da Liga dos Campeões, com a missão de fazer esquecer uma época dececionante.

O herói de Wembley, que em 1991/92 deu ao FC Barcelona a primeira Taça dos Campeões Europeus (antecessora da Liga dos Campeões), ao marcar o único golo da final com a Sampdoria (1-0), regressa a Camp Nou com 20 anos de experiência como treinador e oito troféus no currículo.