Covid-19

O Irão ultrapassou hoje as 20.000 mortes ligadas ao novo coronavírus, o maior número de vítimas mortais da pandemia até agora em qualquer país do Médio Oriente, indicou o Ministério da Saúde.

O anúncio foi feito no mesmo dia em que mais de um milhão de estudantes da República Islâmica realiza exames de admissão à universidade e quando o país se prepara para assinalar no final do mês a Ashura, a grande comemoração de luto pela morte do neto do profeta Maomé, Hussein, no século VII, um dos santos mais venerados do islamismo xiita.

A porta-voz do Ministério da Saúde, Sima Sadat Lari, disse hoje que o Irão conta agora com 350.200 infetados, entre os quais 20.125 mortos, desde que o país registou os primeiros casos em fevereiro. O país tem cerca de 80 milhões de habitantes.