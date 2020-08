Bielorrússia/Eleições

As autoridades bielorrussas confirmaram hoje a morte no hospital de um manifestante, que segundo a família foi baleado na semana passada nos protestos contra a reeleição do Presidente Alexander Lukashenko.

O Ministério da Saúde confirmou em comunicado a morte de Guennady Shutov, 43 anos, após uma "forte deterioração" do seu estado de saúde, sem mencionar a causa dos seus ferimentos.

De acordo com a família, citada nos meios de comunicação bielorrussos, Gennady Shutov morreu num hospital militar em Minsk, capital da Bielorússia, após sofrer um ferimento na cabeça durante a manifestação de 11 de agosto em Brest, uma cidade no oeste do país.