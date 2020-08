Actualidade

O saldo conjunto das balanças corrente e de capital foi negativo em 1.985 milhões de euros no primeiro semestre, o que compara com os 1.662 milhões de euros negativos do período homólogo de 2019, divulgou hoje o BdP.

Em junho, o saldo da balança corrente e de capital foi de 507 milhões de euros (54 milhões em junho de 2019), refere o Banco de Portugal (BdP) em comunicado.

Segundo o banco central, o saldo verificado até junho "resulta dos défices das balanças de bens e de rendimento primário, que foram apenas parcialmente compensados pelos excedentes das balanças de serviços, de rendimento secundário e de capital".