Bielorrússia/Eleições

O Grupo de Visegrado - Polónia, Hungria, República Checa e Eslováquia - apelou hoje para uma solução política para a crise na Bielorrússia, com respeito pelos direitos humanos e liberdades fundamentais e sem violência contra manifestantes pacíficos.

Numa declaração divulgada pela presidência polaca, os quatro países, que participam no Conselho Europeu extraordinário a decorrer em Bruxelas, instam por outro lado "atores estrangeiros a abster-se de ações que prejudiquem a independência e soberania da Bielorrússia".

No texto, os chefes de Estado dos quatro países manifestam "profunda preocupação" com as eleições presidenciais de 09 de agosto, apontando que "o resultado não foi reconhecido pela sociedade bielorrussa", cujas "justificadas aspirações" reconhecem.