Mali

A calma regressou hoje a Bamako, capital do Mali, ainda com as marcas da agitação provocada pelo golpe de Estado contra o Presidente, Ibrahim Boubacar Keita, acontecimento condenado pela comunidade internacional, preocupada com o agravamento da crise naquele país.

Os vestígios dos incidentes que marcaram o derrube do poder ainda eram visíveis hoje de manhã em Bamako, nomeadamente na casa do antigo ministro da Justiça Kassim Tapo, que foi atacada e incendiada por pessoas em fúria, segundo jornalistas da agência France-Presse (AFP).

Mas já não era visível a presença de soldados nas ruas tranquilas do centro de Bamako, onde as pessoas se dedicavam aos seus negócios. Porém, os bancos e os serviços da administração pública estavam encerrados, de acordo com a AFP.