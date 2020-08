Mali

O golpe de Estado dos militares na terça-feira no Mali segue de perto os acontecimento de 2012, que lançaram o país no caos, mas do qual recuperou ao ponto de ser considerado um modelo de estabilidade na região.

O ataque de terça-feira é uma repetição dos acontecimentos que levaram ao golpe de 2012, que lançou o país no caos quando os extremistas islâmicos aproveitaram o vazio de poder para se apoderarem das cidades no norte, antes de uma operação militar liderada pela França ter expulsado os terroristas dessa região.

De acordo com a agência de notícias AP, a queda do Presidente, Ibrahim Boubacar Keita, segue de perto os acontecimentos que levaram à queda do seu antecessor, Amadou Toumani Toure, que também foi forçado a demitir-se depois de uma série de derrotas militares, mas nessa altura os ataques foram feitos pelos rebeldes separatistas tuaregues, ao passo que agora foram os militares a expulsar Keita do poder.