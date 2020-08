Covid-19

O Turismo de Portugal anunciou hoje que vai reforçar a linha de apoio às microempresas, que sofrem os efeitos da pandemia de covid-19, para uma dotação máxima disponível para financiamento de 90 milhões de euros.

Em comunicado, o Turismo de Portugal, esclarece que a medida destina-se a apoiar as microempresas do setor, "numa altura em que muitas delas reiniciam a sua atividade, sendo necessário um esforço financeiro para assegurar que esse reinício seja adequado e sustentável".

A autoridade turística nacional refere também que o reforço desta linha de crédito vai permitir alargar o seu âmbito a outras atividades económicas com relevo para o turismo, bem como intensificar o seu auxílio, "mediante a previsão de conversão de uma parte do financiamento em incentivo não reembolsável, associada ao objetivo de manutenção do emprego".