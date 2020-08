Mali

A aliança militar regional do G5 Sahel exigiu hoje a "libertação imediata e incondicional" do Presidente do Mali, do Primeiro-ministro, de membros do governo e de todas as personalidades detidas durante o golpe de Estado de terça-feira.

Num comunicado emitido em Nouakchott, a presidência mauritana do G5 Sahel (Mauritânia, Mali, Níger, Chade e Burkina Faso) expressou o seu "apego inabalável à ordem constitucional e ao respeito pelas instituições democraticamente estabelecidas" no Mali, após o golpe de Estado levado a cabo na terça-feira por militares malianos.

"O atual presidente do G5 Sahel continua em estreita conversação com os seus homólogos, chefes de Estado dos países membros, e acompanha com grande preocupação os graves acontecimentos ocorridos na terça-feira, 18 de agosto, no Mali", acrescenta a nota.