Actualidade

A morte de um homem vítima de mutilação numa casa em Gondufe, Ponte de Lima, foi detetada por militares da GNR alertados para o despiste de um carro nas imediações da residência, disse hoje fonte daquela força policial.

Segundo a fonte do Comando Territorial da GNR de Viana do Castelo, "entre as 07:00 e as 08:00", os militares do posto local foram acionados para um despiste de uma viatura na mesma rua onde, posteriormente, seria encontrado morto um homem de nacionalidade espanhola, com cerca de 50 anos, vítima de mutilação dos órgãos genitais e uma mulher, também espanhola, com cerca de 40 anos, amarrada com cabos elétricos.

"Quando chegaram ao local, os militares depararam-se com uma viatura de matrícula espanhola, caída numa ribanceira. Os testemunhos que os militares recolheram junto de moradores naquela rua indicavam a possibilidade de a viatura pertencer a um casal de espanhóis que passava férias numa casa alugada nas imediações", especificou.