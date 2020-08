Covid-19

Portugal tem atualmente 152 surtos de covid-19 e um índice de transmissibilidade efetivo (o chamado Rt) de 1,01, revelou hoje a ministra da Saúde em conferência de imprensa de atualização de informação sobre a pandemia.

De acordo com Marta Temido, existem 44 surtos na região Norte, seis na região do Centro, 74 surtos na região de Lisboa e Vale do Tejo, 15 na região do Alentejo e 13 na região do Algarve. O número hoje revelado representa uma redução face aos 161 surtos anunciados há uma semana.

Em relação ao índice de transmissibilidade efetivo, segundo o último cálculo do Instituto Nacional de Saúde Ricardo Jorge, apurado para os dias 10 a 14 de agosto, situa-se em 1,01, "abaixo do apuramento de 1,04 de há dois dias", esclareceu a governante na análise do boletim epidemiológico diário da Direção-geral da Saúde.