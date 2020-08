Mali

O Presidente da República da Guiné-Bissau, Umaro Sissoco Embaló, condenou hoje o golpe de Estado no Mali, salientando que não se pode aceitar a tomada do poder pela força.

"Condenamos energicamente. Não podemos aceitar a tomada de poder pela força. É lamentável o que se passa no Mali", afirmou o chefe de Estado guineense.

Umaro Sissoco Embaló falava no final da reunião ordinária do Conselho Superior de Defesa Nacional, que decorreu no Palácio do Governo, em Bissau.