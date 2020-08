Mali

O Ministério dos Negócios Estrangeiros (MNE) português disse hoje que está a acompanhar "com atenção e preocupação" os desenvolvimentos no Mali, após o golpe militar, bem como a situação dos portugueses naquele país e assegura que estes estão "bem".

Em resposta à agência Lusa, o gabinete do ministro Augusto Santos Silva afirmou que "está a acompanhar com atenção e preocupação os desenvolvimentos no Mali e a situação dos portugueses que se encontram naquele país".

"De momento, temos a informação que todos os portugueses se encontram bem", sublinhou o MNE, adiantando que a embaixada de Portugal em Argel, acreditada no Mali, não recebeu até ao momento qualquer comunicação de cidadãos nacionais.