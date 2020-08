Covid-19

O presidente da Câmara dos Representantes da Nigéria, Femi Gbajabiamila, defendeu hoje, no âmbito da criação da Conferência Africana dos Líderes Parlamentares, o perdão de dívida aos credores bilaterais e multilaterais para os países africanos em dificuldades.

"Todos concordamos que o peso da dívida de África se tornou uma ameaça existencial para as nossas sociedades, as nossas economias e o nosso futuro; o custo da dívida, face à despesa com educação e saúde, é uma ameaça à estabilidade e ao desenvolvimento do nosso continente, especialmente na era da covid-19", disse Femi Gbajabiamila durante uma reunião virtual com os seus homólogos africanos.

"Quando nos encontramos numa situação em que temos de fazer escolhas políticas entre pagar as dívidas ou salvar vidas, sabemos que algo não está moralmente certo", disse o parlamentar, acrescentando: "Se queremos um cancelamento da dívida, temos de ser capazes de construir a confiança dos credores que o cancelamento vai realmente salvar vidas e rendimentos em todo o continente e nós, como presidentes dos nossos parlamentos, vamos garantir que esse é realmente o caso".