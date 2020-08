Presidenciais

O presidente do Governo Regional da Madeira, o social -democrata Miguel Albuquerque, afirmou hoje que a sua candidatura à Presidência da República, nas eleições de 2021, é uma questão que "ainda não está encerrada".

"A minha candidatura não está encerrada", declara o chefe do executivo madeirense e líder do PSD/Madeira numa resposta escrita enviada pela presidência do Governo Regional à agência Lusa.

O governante madeirense adianta que a anunciada carta enviada pelo líder demissionário e recandidato do Chega, André Ventura, a convidá-lo para apoiar formalmente e integrar a sua candidatura à Presidência da República, em janeiro de 2021, "ainda não chegou à Quinta Vigia [a presidência do Governo da Madeira]".