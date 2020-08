Covid-19

A Reserva Federal (Fed) dos Estados Unidos acredita que a pandemia de covid-19 continuará a "pesar muito" na economia a médio prazo, de acordo com as minutas da última reunião de política monetária, hoje divulgadas.

Segundo as minutas, citadas pela agência Efe, a Fed, que atua como banco central dos Estados Unidos, reconheceu, porém, que "a atividade e o emprego recuperaram levemente nos últimos meses".

Os membros do Comité do Mercado Aberto coincidiram na opinião de que a crise de saúde pública continuará a pesar muito no curto prazo, o que supõe riscos consideráveis para o médio prazo, de acordo com as minutas relativas à reunião realizada no final de julho.